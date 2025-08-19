Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:22 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പൈ​തൃ​ക പ​ള്ളി​ക​ൾ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പൈ​തൃ​ക പ​ള്ളി​ക​ൾ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പൈ​തൃ​ക പ​ള്ളി​ക​ൾ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളാ​യ പൈ​തൃ​ക പ​ള്ളി​ക​ൾ അ​വ​യു​ടെ ത​നി​മ ചോ​രാ​തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 50ഓ​ളം പ​ള്ളി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഫോ​ർ പ​ബ്ലി​ക് ടെ​ൻ​ഡേ​ഴ്സി​ൽ നി​ന്ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ പൈ​തൃ​ക പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും അ​വ​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​നു​കാ​ലി​ക​വും ചെ​റു​തു​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ടെ​ൻ​ഡ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഫോ​ർ പ​ബ്ലി​ക് ടെ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​റ്റ് ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി നേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ശു​ചീ​ക​ര​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള 35 ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ ടെ​ൻ​ഡ​റി​ന് സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ (എ​സ്.​എ.​ബി) അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ഈ ​പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ശു​ചി​ത്വ നി​ല​വാ​ര​വും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    TAGS:mosquerenovationcountryHeritage
    News Summary - Heritage mosque in the country are undergoing renovation
