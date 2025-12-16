Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 2:09 PM IST

    ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള മ​ഴ തു​ട​രും; രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ര​ക്കെ മ​ഴ, ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ച്ചു

    ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള മ​ഴ തു​ട​രും; രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ര​ക്കെ മ​ഴ, ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യം ത​ണു​പ്പ് സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തു​ട​രു​ന്ന മ​ഴ​യും മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും താ​പ​നി​ല കു​ത്ത​നെ കു​റ​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​ക്കി​ടെ നേ​രി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ മ​ഴ​യും എ​ത്തി.മ​ഴ​യും മ​ഞ്ഞും നി​റ​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​വ​രു​ത്തി​യ​തോ​ടെ ത​ണു​പ്പും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ളു​ക​ൾ ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​നം.

    ഈ ​ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​െ​ക്കാ​പ്പം മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാം. ഇ​വ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കും. പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ താ​ഴെ​യാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ത്രി​യി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ത​ണു​പ്പു​നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രി​ക്കും. ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി തു​ട​രും.

    മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന് കാ​റ്റ് വീ​ശു​ന്ന​ത് തു​ട​രും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ മ​ഴ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കും. വ്യാ​പ​ക​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ​തു​മാ​യ മ​ഴ ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ജ​ല​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്ദ്ര​ത, അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ താ​പ​നി​ല​യി​ലെ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് മ​ഴ​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്തി​ലും തീ​വ്ര​ത​യി​ലും ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം.

