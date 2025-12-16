Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    16 Dec 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 1:56 PM IST

    ല​ഹ​രി കേ​സി​ൽ ക​ന​ത്ത ശി​ക്ഷ; പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    ല​ഹ​രി കേ​സി​ൽ ക​ന​ത്ത ശി​ക്ഷ; പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു.ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ക്ക​ശ​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ, ത​ട​വ്, പി​ഴ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ശി​ക്ഷ ക​ന​ത്ത​താ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളെ​യും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യും ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ക​ട​ത്തും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം.

    ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധം, ചി​കി​ത്സ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ നി​മ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.ല​ഹ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 112, 1884141 ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ വി​വ​രം അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്കാം.

    Kuwait News Heavy punishment anti-drug law gulf news malayalam
    News Summary - Heavy punishment in drunkenness case; New anti-drug law comes into effect
