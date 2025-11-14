Begin typing your search above and press return to search.
    14 Nov 2025 2:15 PM IST
    14 Nov 2025 2:15 PM IST

    വ​രും​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​ധ്യ​ത; ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു

    മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് നീ​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യാഴം രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്
    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​വി​ലെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​റ​പ്പെ​ട​ലും നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​​ലെ കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് ചു​റ്റും ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് നി​റ​ഞ്ഞ് ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ലാ​ൻ​ഡി​ങ്ങി​നെ​യും പു​റ​പ്പെ​ട​ലി​നെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​എ.​സി.​എ) വ​ക്താ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ രാ​ജ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് നീ​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ​യാ​ണ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ത്തുട​ങ്ങി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യും ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ) വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡി.​ജി.​സി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​നം വൈ​കി

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ബു​ദ​ബി വ​ഴി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ​അ​റേ​ബ്യ വി​മാ​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​നം 12.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വി​മാ​നം മ​ഞ്ഞു​കാ​ര​ണം കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ വൈ​കി​യ​താ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ടാ​ൻ വൈ​കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ വി​മാ​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തു​ന്ന​തും വൈ​കി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി വ​ഴി​യു​ള്ള ഈ ​വി​മാ​ന​ത്തെ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

