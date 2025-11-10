Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:24 PM IST

    പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ്; വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു

    പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ്; വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ്. മ​ഞ്ഞ് കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യി കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട പ​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് ഇ​റാ​ഖി​ലെ ബ​സ്റ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട മ​ഞ്ഞ്


    ഉ​ച്ച​യോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ലാ​ൻ​ഡി​ങ്, ടേ​ക്ക് ഓ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​തി​വ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ന്നു. വ​ഴി തി​രി​ച്ചുവി​ട്ട വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും വൈ​കാ​തെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു.​

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും വ്യോ​മ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യും എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളു​മാ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ) വ​ക്താ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ രാ​ജ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ഗ​മ​മാ​യ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഡി.​ജി.​സി.​എ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​മാ​ന വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലു​ക​ളി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

    TAGS:flight servicesKuwait Newsheavy foggulf news malayalam
