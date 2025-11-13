Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 2:51 PM IST

    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കാം ക​ന​ത്തമൂ​ട​ൽമ​ഞ്ഞും അ​സ​്ഥി​ര​കാ​ലാ​വ​സ്ഥയും

    ശ​നി,ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത
    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കാം ക​ന​ത്തമൂ​ട​ൽമ​ഞ്ഞും അ​സ​്ഥി​ര​കാ​ലാ​വ​സ്ഥയും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും അ​സ​ഥി​ര​കാ​ലാ​വ​സ​ഥ​യും. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​പേ​ക്ഷി​ക ആ​ർ​ദ്ര​ത വ​ർ​ധി​ക്കാ​നും ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും രാ​ജ്യ​ത്ത് മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ് പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഞ്ഞ് പ​ട​രു​ന്ന​തോ​ടെ തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 1,000 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യും ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ജ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മേ​ണ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ശ​നി,ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മ​ഴ​കൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും എ​ത്താം.

    വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടേ​ക്കാം​

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യാ​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചി​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചേ​ക്കാം. എ​ല്ലാ പു​ന:​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട പ​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു -ഡി.​ജി.​സി.​എ

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ് അ​സ​ഥി​ര​കാ​ലാ​വ​സ​ഥ എ​ന്നി​വ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​​ണ്ടെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ). ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തീ​ര​ദേ​ശ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ല​വ​സ​ഥ പ്ര​വ​ച​നം. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പു​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ടീ​മും അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ സം​ഘ​വും ​ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളു​മാ​യും ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡി.​ജി.​സി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

