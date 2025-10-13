Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    13 Oct 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 9:02 AM IST

    ചൂ​ട് അ​ക​ലു​ന്നു; വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ സീ​സ​ൺ മാ​റ്റം, മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    ചൂ​ട് അ​ക​ലു​ന്നു; വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ സീ​സ​ൺ മാ​റ്റം, മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​​ടി​​മു​​ടി പൊ​​ള്ളി​ച്ച ചൂ​​ടു​​കാ​​ലം വി​​ട്ട്, രാ​ജ്യം ത​​ണു​​പ്പി​​നെ പു​​ണ​​രാ​​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് സീ​സ​ൺ മാ​റ്റം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ ഉ​ജൈ​രി സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് സെ​ന്റ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തി​നും തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    52 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​സ്മ് സീ​സ​ണി​നെ അ​വ, സ​മാ​ക്, ഗ​ഫ്ര, സു​ബാ​ന എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി ത​രം തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ​തി​മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കും. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സൂ​ര്യ​ൻ തെ​ക്കോ​ട്ട് ചാ​യു​ന്ന​ത് തു​ട​രും. അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ക​യും മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. മ​ഞ്ഞു​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ സൂ​ച​ന ആ​യാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​സ്മ് സീ​സ​നി​ലെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യ അ​ൽ അ​വ​യി​ൽ പ​ക​ലി​ന്റെ ദൈ​ർ​ഘ്യം കു​റ​വും രാ​ത്രി​യു​ടെ ദൈ​ർ​ഘ്യം കൂ​ടു​ത​ലു​മാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. പ​ക​ൽ കൂ​ടി​യ ചൂ​ട് 40 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ടും രാ​വി​ലെ​യും സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​റ്റു​വീ​ശു​ന്നു​മു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ലും ചൂ​ട് കു​റ​വാ​ണ്. തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം കു​റ​യു​ന്ന​ത് തു​ട​രും. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

