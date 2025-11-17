Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:55 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:55 AM IST

    ഹെൽത്ത് കെയർ മിഷൻ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

    ഹെൽത്ത് കെയർ മിഷൻ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്
    ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മി​ഷ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ്ല​സി, എ​ൻ.​ബി.​ടി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​ജി.​എ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്നി​വ​ർ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് റീ​ശ് ച​ർ​ച്ചി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മി​ഷ​ൻ എ​ൻ.​ബി.​ടി.​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.​

    ഫോ​റം ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ് ഇ​ൻ കു​വൈ​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡെ​ന്റി​സ്റ്റ്‌​സ് അ​ല​യ​ൻ​സ് ഇ​ൻ കു​വൈ​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫി​സി​ക്ക​ൽ തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റ് ഫോ​റം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ്.​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ്ല​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് റീ​ശ് ച​ർ​ച്ച് വി​കാ​രി ഫാ. ​സ്റ്റീ​ഫ​ൻ നെ​ടു​വ​ക്കാ​ട്ട്, എ​ൻ.​ബി.​ടി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​ജി.​എ​ബ്ര​ഹാം, ച​ർ​ച്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​നു എം ​ബേ​ബി, ഹെ​ൽ​ത്ത് മി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ത ജ​സ്റ്റി​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​ജെ.​എ​ൽ​ദോ​സ്, ക്യാ​മ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​മെ​ബു ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ ഫി​സി​ഷ​ൻ, സ​ർ​ജ​ൻ, നെ​ഫ്രോ​ള​ജി, ഇ.​എ​ൻ.​ടി, ഡെ​ർ​മ​റ്റോ​ള​ജി, ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി, ഡെ​ന്റി​സ്റ്റ്, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ൾ​ട്രാ സൗ​ണ്ട്, ഇ.​സി.​ജി, വി​ഷ​ൻ സ്ക്രീ​നി​ങ്, ബ്ല​ഡ് ടെ​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ക്യാ​മ്പി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 50 ല​ധി​കം നേ​ഴ്സു​മാ​രും പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫും ക്യാ​മ്പി​ൽ സേ​വ​നം ന​ൽ​കി. 300 ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി.

