രക്തദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ രക്ത ശേഖരം ആവശ്യമായ നിലയിൽ തുടരുന്നതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടീമുകൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ച് ആശുപത്രികളിലേക്ക് തുടർച്ചയായി രക്തം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് അടിയന്തര പ്രവർത്തന പദ്ധതിയും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രക്തദാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയം വർധിപ്പിക്കുകയും ആശുപത്രികൾക്ക് അധിക അടിയന്തര ശേഖരം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.പൗരന്മാരുടെയും പ്രവാസികളുടെയും ശക്തമായ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 2,000ത്തിലധികം യൂനിറ്റ് രക്തം ശേഖരിച്ചതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രക്തദാനം തുടർന്നും നടത്താൻ പൊതുജനങ്ങളോട് മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു.
