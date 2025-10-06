Begin typing your search above and press return to search.
    6 Oct 2025 9:34 AM IST
    date_range 6 Oct 2025 9:34 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു; ചി​കി​ത്സ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ജി.​സി.​സി

    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു; ചി​കി​ത്സ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ജി.​സി.​സി
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജി.​സി.​സി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ചി​കി​ത്സ​യും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജി.​സി.​സി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ജി.​സി.​സി പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് (2026-2030) അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി.​സി.​സി ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ചി​കി​ത്സ രം​ഗ​ത്ത് ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രീ​തി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ, വൈ​ക​ല്യ​ത്തി​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത എ​ന്നി​വ​യും യോ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​രോ​ധം, ആ​രോ​ഗ്യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം, അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്നും പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളോ വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത രോ​ഗ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഗ​ൾ​ഫ് ആ​രോ​ഗ്യ സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​യെ​ന്നും വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

