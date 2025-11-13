Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യം ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ർ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി

    ഫാ. ​സി​ജി​ൽ ജോ​സ് വി​ല​ങ്ങ​ൻ​പാ​റ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യം ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​സി​ജി​ൽ ജോ​സ് വി​ല​ങ്ങ​ൻ​പാ​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി സ​ജി​ലു തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ല​ൻ അ​റ​ക്ക​ൽ, ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റെ​യ്ജു അ​രീ​ക്ക​ര, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ജോ മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ക്നാ​നാ​യ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത കു​റി​യാ​ക്കോ​സ് മാ​ർ സേ​വേ​റി​യോ​സ് മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റു ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്തും.

