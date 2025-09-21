Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:07 PM IST

    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    സെ​ന്റ്‌ പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യം ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫാ. ​സി​ജി​ൽ ജോ​സ് വി​ല​ങ്ങ​ൻ​പാ​റ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ്‌ പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഫാ. ​സി​ജി​ൽ ജോ​സ് വി​ല​ങ്ങ​ൻ​പാ​റ​യും റാ​ഫി​ൾ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ബി തോ​മ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ല​ൻ അ​റ​ക്ക​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റെ​യ്ജു അ​രീ​ക്ക​ര, ട്ര​സ്റ്റി സ​ജി​ലു തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ കൂ​പ്പ​ൺ ജോ​സ​ഫ് പി ​ജോ​സ​ഫി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഫാ. ​സി​ജി​ൽ ജോ​സ് വി​ല​ങ്ങ​ൻ​പാ​റ കൈ​മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:festivalharvestHarvest FestivalPublicationflyer
    News Summary - Harvest Festival Flyer Publication
    Similar News
    Next Story
    X