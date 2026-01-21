Begin typing your search above and press return to search.
    21 Jan 2026 12:02 PM IST
    21 Jan 2026 12:02 PM IST

    ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം; തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വി​ജ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്

    യു.​എ.​ഇ​യെ 22-27 എ​ന്ന സ്‌​കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം; തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വി​ജ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത്-​യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് മൂ​ന്നാം ജ​യം. ഗ്രൂ​പ്പ് സി ​അ​വ​സാ​ന മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ കു​വൈ​ത്ത് 22-27 എ​ന്ന സ്‌​കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    ശൈ​ഖ് സാ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം കു​വൈ​ത്ത് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. തു​ല്യ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ നേ​ടി​യ നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം കു​വൈ​ത്ത് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 11-13 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ൽ ലീ​ഡ് നേ​ടി​യ കു​വൈ​ത്ത് ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ 22-27 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് മ​ൽ​സ​രം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ 2027 ജ​നു​വ​രി 13 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ജ​ർ​മ്മ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 30ാമ​ത് ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ഒ​നു​വ​രി 29 വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ നാ​ലു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 15 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

