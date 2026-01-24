ഹാൻഡ്ബാൾ യോഗ്യത മത്സരം; കുവൈത്ത് മുന്നേറ്റം തുടരുന്നുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ നടക്കുന്ന ഐ.എച്ച്.എഫ് പുരുഷ ഹാൻഡ്ബാൾ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് യോഗ്യത മൽസരത്തിൽ കുവൈത്ത് മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ പ്രധാന റൗണ്ടിൽ കുവൈത്ത് ഇറാഖിനെ 29-16 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ശൈഖ് സാദ് അൽ അബ്ദുല്ല സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ഹാളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കുവൈത്ത് ടീം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ആറ് ഗോളുകൾ മാത്രം വഴങ്ങിയ കുവൈത്ത് 14-6 എന്ന നിലയിൽ മികച്ച ലീഡിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കുവൈത്ത് കളിക്കാർ മികച്ച മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചു. ആക്രമണവും പ്രതിരോധം സമന്വയിപ്പിച്ച കുവൈത്ത് ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്രധാന റൗണ്ടിൽ 29-16 എന്ന സ്കോറിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ നാലാം വിജയമാണിത്. കുവൈത്തിന്റെ ഹസ്സൻ സഫറിനെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ജനുവരി 15ന് ആരംഭിച്ച ടൂർണമെന്റ് ജനുവരി 29 വരെ തുടരും. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മികച്ച നാല് ടീമുകൾ 2027 ജനുവരി 13 മുതൽ 31 വരെ ജർമ്മനിയിൽ നടക്കുന്ന 30ാമത് ഐ.എച്ച്.എഫ് പുരുഷ ഹാൻഡ്ബാൾ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടും.
