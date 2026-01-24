Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    24 Jan 2026 1:45 PM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 1:45 PM IST

    ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം; കു​വൈ​ത്ത് മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​രു​ന്നു

    ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം; കു​വൈ​ത്ത് മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​രു​ന്നു
    ഇ​റാ​ഖി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​രു​ന്നു. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന റൗ​ണ്ടി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​റാ​ഖി​നെ 29-16 ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശൈ​ഖ് സാ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് കോം​പ്ല​ക്‌​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ടീം ​തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ആ​റ് ഗോ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്രം വ​ഴ​ങ്ങി​യ കു​വൈ​ത്ത് 14-6 എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ലീ​ഡി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ക​ളി​ക്കാ​ർ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​വും പ്ര​തി​രോ​ധം സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന റൗ​ണ്ടി​ൽ 29-16 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ൽ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം വി​ജ​യ​മാ​ണി​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഹ​സ്സ​ൻ സ​ഫ​റി​നെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ജ​നു​വ​രി 15ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി 29 വ​രെ തു​ട​രും. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ 2027 ജ​നു​വ​രി 13 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ജ​ർ​മ്മ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 30ാമ​ത് ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും.

