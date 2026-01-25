Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 10:46 AM IST

    ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ യോ​ഗ്യ​ത മ​ൽ​സ​രം; ജ​പ്പാ​നു മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​പ​ത​റി കു​വൈ​ത്ത്

    ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ യോ​ഗ്യ​ത മ​ൽ​സ​രം; ജ​പ്പാ​നു മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​പ​ത​റി കു​വൈ​ത്ത്
    ജ​പ്പാ​നെ​തി​രാ​യ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജ​പ്പാ​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​പ​ത​റി കു​വൈ​ത്ത്. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന റൗ​ണ്ടി​ൽ ജ​പ്പാ​നെ​തി​രെ 28-27 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് കു​വൈ​ത്ത് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ശൈ​ഖ് സാ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് കോം​പ്ല​ക്‌​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​രം തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ജ​പ്പാ​ൻ ഒ​രു ഗോ​ൾ ലീ​ഡ് നേ​ടി 15-14ന് ​മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജ​പ്പാ​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധം കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കി. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ ജ​പ്പാ​ന് കു​റ​ഞ്ഞ ലീ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മ​ൽ​സ​രം. ഈ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ 2027-ൽ ​ജ​ർ​മ്മ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ലും ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ന് സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം.

    ഗ്രൂ​പ്പ് ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​റ്റു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ 31-28 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് വി​ജ​യി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ 33-19 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഗ്രൂ​പ്പ് സി​യി​ൽ ഹോ​ങ്കോ​ങ് ജോ​ർ​ദാ​നെ (25-21) പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഗ്രൂ​പ്പ് ഡി​യി​ൽ ഇ​റാ​ൻ ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യെ 37-17ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​റ്റൊ​രു മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ചൈ​ന ഇ​ന്ത്യ​യെ 36-20ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:JapangulfnewsKuwait
