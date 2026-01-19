Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഹാൻഡ്‌ബാൾ യോഗ്യത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 12:42 PM IST

    ഹാൻഡ്‌ബാൾ യോഗ്യത മത്സരം; കുവൈത്ത് വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹോങ്കോങ്ങിനെ 39-25 എന്ന സ്‌കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി
    ഹാൻഡ്‌ബാൾ യോഗ്യത മത്സരം; കുവൈത്ത് വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കുവൈത്ത് താരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ നടക്കുന്ന ഐ.എച്ച്.എഫ് പുരുഷ ഹാൻഡ്‌ബാൾ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത മത്സരത്തിൽ കുവൈത്ത് വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് സി രണ്ടാം മൽസരത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെ കുവൈത്ത് 39-25 എന്ന സ്‌കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ശൈഖ് സാദ് അൽ അബ്ദുല്ല സ്‌പോർട്‌സ് കോംപ്ലക്‌സിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഉടനീളം കുവൈത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.

    തുടക്കം മുതൽ മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത കുവൈത്ത് മികച്ച തന്ത്രങ്ങളും മുന്നേറ്റവും കാഴ്ചവച്ച് ആദ്യപകുതിയിൽത്തന്നെ 23-12 എന്ന മികച്ച ലീഡ് നേടി. രണ്ടാം പകുതിയിലും കുവൈത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ കുറവുണ്ടായില്ല. എതിർ ഗോൾമുഖത്ത് നിരന്തര ആക്രമണം നടത്തിയ കുവൈത്ത് മത്സരത്തിൽ പൂർണമായ ആധിപത്യം പുലർത്തി. കുവൈത്ത് ആക്രമണം നയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച കുവൈത്ത് താരം ഹൈദർ ദഷ്ടിയെ മത്സരത്തിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.

    ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ (46-12) പരാജയപ്പെടുത്തിയ കുവൈത്ത് നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട അവസാന മൽസരത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച കുവൈത്ത് യു.എ.ഇയെ നേരിടും. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മികച്ച നാല് ടീമുകൾ 2027 ജനുവരി 13 മുതൽ 31 വരെ ജർമനിയിൽ നടക്കുന്ന 30ാമത് ഐ.എച്ച്.എഫ് പുരുഷ ഹാൻഡ്‌ബാൾ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടും. ഈ മാസം 29 വരെ കുവൈത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗ്യത മൽസരത്തിൽ നാലു ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 15 രാജ്യങ്ങൾ മാറ്റുരക്കുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewshandballKuwait
    News Summary - Handball qualification match; Kuwait continues winning streak
    Similar News
    Next Story
    X