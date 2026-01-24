ഗൾഫ് നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; കുവൈത്തിന് 30 മെഡലുകൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: യു.എ.ഇയിൽ നടന്ന 30ാമത് ഗൾഫ് നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്ത് ദേശീയ നീന്തൽ ടീമിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം. പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി കുവൈത്ത് 30 മെഡലുകൾ നേടി. 11 സ്വർണവും 11 വെള്ളിയും എട്ട് വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കുവൈത്തിന്റെ 30 മെഡലുകൾ. ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 200 നീന്തൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് കുവൈത്തിന്റെ നേട്ടം.
ഒമ്പത് വനിതാ അത്ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 40 പേർ കുവൈത്ത് ദേശീയ ടീമിനായി മൽസരത്തിലുണ്ട്. വനിതാ നീന്തൽ മത്സരങ്ങളിൽ കുവൈത്ത് ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്. യു.എ.ഇ അക്വാട്ടിക് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷനാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച വരെ മത്സരം തുടരും.
