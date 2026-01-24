Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 1:39 PM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് നീ​ന്ത​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് 30 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ

    ഗ​ൾ​ഫ് നീ​ന്ത​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് 30 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് നീ​ന്ത​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ഡ​ലു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 30ാമ​ത് ഗ​ൾ​ഫ് നീ​ന്ത​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ നീ​ന്ത​ൽ ടീ​മി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. പു​രു​ഷ, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കു​വൈ​ത്ത് 30 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി. 11 സ്വ​ർ​ണ​വും 11 വെ​ള്ളി​യും എ​ട്ട് വെ​ങ്ക​ല​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ 30 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ. ആ​റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 200 നീ​ന്ത​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് കു​​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ടം.

    ഒ​മ്പ​ത് വ​നി​താ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 40 പേ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നാ​യി മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. വ​നി​താ നീ​ന്ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ അ​ക്വാ​ട്ടി​ക് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ മ​ത്സ​രം തു​ട​രും.

    TAGS:Swimming championshipKuwait NewsKuwait winsgulf news malayalam
    News Summary - Gulf Swimming Championship; Kuwait wins 30 medals
