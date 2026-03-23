Madhyamam
    date_range 23 March 2026 10:23 AM IST
    date_range 23 March 2026 10:23 AM IST

    ഗൾഫ് മാധ്യമം അൽ അൻസാരി എക്സ്ചേഞ്ച് റമദാൻ ക്വിസ്: സൂപ്പി മെഗാ വിന്നർ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗൾഫ് മാധ്യമം-അൽ അൻസാരി എക്സ്ചേഞ്ച് റമദാൻ ക്വിസിൽ സൂപ്പി മെഗാ വിന്നറായി. നിരവധി പേർ പ​ങ്കെടുത്ത മൽസരത്തിൽ ദിവസവും ശരിയുത്തരം അയച്ചവരിൽ നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്താണ് മെഗാ വിന്നറെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.40 വർത്തോളമായി കുവൈത്തിൽ പ്രവാസിയായ സൂപ്പി പേരാമ്പ്ര സ്വദേശിയാണ്. കുവൈത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർ വൈസറാണ്.

    റമദാൻ ഒന്നു മുതൽ ആരംഭിച്ച ക്വി​​സ് മൽസരം റമദാൻ അവസാനിച്ചതോടെ അവസാനിച്ചു. കുവൈത്തിലുള്ള നിരവധി പേരാണ് ദിവസവും മൽസരത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. 30 ദിവസത്തെ വിജയികൾക്കും മെഗാ വിന്നറിനുമുള്ള സമ്മാനം വൈകാതെ കൈമാറും.

