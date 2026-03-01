Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​അ​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 March 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 10:41 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് റ​മ​ദാ​ൻ ക്വി​സ്:​ റി​നു ചാ​ക്കോ വി​ജ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് റ​മ​ദാ​ൻ ക്വി​സ്:​ റി​നു ചാ​ക്കോ വി​ജ​യി
    cancel


    റി​നു ചാ​ക്കോ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് റ​മ​ദാ​ൻ ക്വി​സ് 10ാം ദി​ന​ത്തി​ൽ റി​നു ചാ​ക്കോ വി​ജ​യി​യാ​യി. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ

    പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​രി​യു​ത്ത​രം അ​യ​ച്ച​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ന​റു​ക്കി​ട്ടെ​ടു​ത്താ​ണ് വി​ജ​യി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​ജ​യി​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​നം മ​ത്സ​രം അ​വ​സാ​നി​ച്ച ശേ​ഷം കൈ​മാ​റും. റ​മ​ദാ​ൻ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്വി​​​സ് മ​ത്സ​രം റ​മ​ദാ​ൻ അ​വ​സാ​നം വ​രെ തു​ട​രും. കു​വൈ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും.

    ദി​​​വ​​​സ​​​വും ഗ​​​ൾ​​​ഫ് മാ​​​ധ്യ​​​മം പ​​​ത്ര​​​ത്തി​​​ലും ഓ​​​ൺ​​​ലൈ​​​നി​​​ലും പ്ര​​​സി​​​ദ്ധീ​​​ക​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന ചോ​​​ദ്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് ഓ​​​ൺ​​​ലൈ​​​നാ​​​യാ​​​ണ് ഉ​​​ത്ത​​​രം ന​​​ൽ​​​കേ​​​ണ്ട​​​ത്. വി​​​ജ​​​യി​​​ക​​​ളു​​​ടെ പേ​​​ര് പി​​​റ്റേ ദി​​​വ​​​സ​​​ത്തെ ഗ​​​ൾ​​​ഫ് മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ത്തി​​​ൽ പ്ര​​​സി​​​ദ്ധീ​​​ക​​​രി​​​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:#gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Gulf Media-Al Ansari Exchange Ramadan Quiz: Rinu Chacko is the winner
    Similar News
    Next Story
    X