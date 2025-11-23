ഗൾഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സർവിസ് ഓണം- ക്രിസ്മസ് ആഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗൾഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സർവിസ് സംഘടന ഏഴാമത് ഓണം- ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഡോ. സുസോവന സുജിത് നായർ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. അശോകൻ ടി.വി.എം അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ചെയർമാൻ ഹമീദ് പാലേരി സംഘടനയെ കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകി. ബാബു ഫ്രാൻസിസ് ആശംസ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ അസീസ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ലത നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
സംഘടന അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, വടംവലി മത്സരം എന്നിവ നടന്നു. മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ ഡോ. സാജു, മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, വിനോദ് വിതുര, നസീമ, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ വിജീഷ്, ലത വിതുര, ജോ. കൺവീനർമാരായ ആനിമോൾ, സുജ സുകുമാരൻ, പ്രസീദ, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മായ ഓച്ചിറ, അനിത, അജിത നായർ, ഗിരിജ, ക്ലീറ്റസ്, സന്തോഷ്, മിനി പയ്യന്നൂർ, സുമ അമ്പാടി, ശശികല, സതി, നീന, വനജ, സുധീർ, പുഷ്പ, ഗൗര, സ്വപ്ന, നജീം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
