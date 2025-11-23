Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:29 PM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഓ​ണം- ക്രി​സ്​മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഓ​ണം- ക്രി​സ്​മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഓ​ണം- ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം ഡോ. ​സു​സോ​വ​ന സു​ജി​ത് നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന ഏ​ഴാ​മ​ത് ഓ​ണം- ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം ഡോ. ​സു​സോ​വ​ന സു​ജി​ത് നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. അ​ശോ​ക​ൻ ടി.​വി.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​മീ​ദ് പാ​ലേ​രി സം​ഘ​ട​ന​യെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ല​ത ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഘ​ട​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​സാ​ജു, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, വി​നോ​ദ് വി​തു​ര, ന​സീ​മ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ജീ​ഷ്, ല​ത വി​തു​ര, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ആ​നി​മോ​ൾ, സു​ജ സു​കു​മാ​ര​ൻ, പ്ര​സീ​ദ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​യ ഓ​ച്ചി​റ, അ​നി​ത, അ​ജി​ത നാ​യ​ർ, ഗി​രി​ജ, ക്ലീ​റ്റ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ്, മി​നി പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, സു​മ അ​മ്പാ​ടി, ശ​ശി​ക​ല, സ​തി, നീ​ന, വ​ന​ജ, സു​ധീ​ർ, പു​ഷ്പ, ഗൗ​ര, സ്വ​പ്ന, ന​ജീം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait News
    News Summary - Gulf Indian Social Service Onam-Christmas Celebration
    Similar News
    Next Story
    X