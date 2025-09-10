Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:23 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ത​ന്ത്രത്തിന് അം​ഗീ​കാ​രം

    ഗ​ൾ​ഫ് സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ത​ന്ത്രത്തിന് അം​ഗീ​കാ​രം
    ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​ൾ​ഫ് സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ (2024-2028) എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പ്ലാ​നി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി അം​ഗീ​കാ​രം. ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നും യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​വും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​താ​യി ജി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൈ​ബ​ർ ഭീ​ഷ​ണി വി​വ​ര പ​ങ്കി​ട​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​നാ​യു​ള്ള വി​വ​ര പ​ങ്കി​ട​ൽ ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന്റെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സൈ​ബ​ർ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    സൈ​ബ​ർ ഭീ​ഷ​ണി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​നു​ള്ള ധാ​ര​ണ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ത്താ​നും സൈ​ബ​ർ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മൂ​ഹ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി (ഹേ​മ​യ) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ജി.​സി.​സി സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി പോ​ഡ്‌​കാ​സ്റ്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി ജി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

