cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: പ്ര​ഥ​മ ഗ​ൾ​ഫ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ട്വ​ന്റി20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് ജ​യം. ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ (വെ​സ്റ്റ് എ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം) ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ അ​ഞ്ചു വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റു​ചെ​യ്ത സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 142 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ, മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​മ്പ​ത് പ​ന്ത് ശേ​ഷി​ക്കെ അ​ഞ്ചു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം കു​റി​ച്ചു. സൗ​ദി​ക്കാ​യി ഫൈ​സ​ൽ ഖാ​ൻ (62 റ​ൺ​സ്) അ​ർ​ധ​സെ​ഞ്ച്വ​റി പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി തി​ള​ങ്ങി. സ​അ​ദ് ഖാ​ൻ (23), സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് (19) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ണ്ട​ക്കം ക​ട​ന്ന മ​റ്റു ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ കു​വൈ​ത്തി​നെ ഓ​പ​ണ​ർ ര​വി​ജ സാ​ന്ദ​റു​വാ​നു (58), അ​ദ്നാ​ൻ ഇ​ദ്‍രീ​സ് (31) എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ തു​ട​ക്കം ടീ​മി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി. 51റ​ൺ​സി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് മീ​ത് ഭ​വ്സ​റും (31) കൂ​ടി ക്രീ​സി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ റ​ൺ​സൊ​ഴു​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യി. മൂ​ന്നി​ന് 131 എ​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ശേ​ഷം മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലെ​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ​ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ബ​ഹ്റൈ​നെ നേ​രി​ടും. Show Full Article

Gulf Cup Twenty20: First win for Kuwait with five wicket win against Saudi