    Posted On
    10 Aug 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 8:53 AM IST

    ജെ​റ്റ് ഇ​ന്ധ​ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച; കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് 148 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ഷം 54,000

    ജെ​റ്റ് ഇ​ന്ധ​ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച; കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് 148 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ഷം 54,000
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രാ​ശ​രി 148 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 54,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കു​ന്നു. 2024-2025 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഫ്യൂ​വ​ലി​ങ് ക​മ്പ​നി (കെ.​എ.​എ​ഫ്.​സി.​ഒ) 54,371 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി 148 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ന്ധ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 3,000 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​യം ക​മ്പ​നി​യു​ടെ (കെ.​എ​ൻ.​പി.​സി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 98.9 ശ​ത​മാ​ന​വും ജെ​റ്റ് എ-1 ​ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ണ് നി​റ​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം 579 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജെ.​പി-8 ഇ​ന്ധ​നം ന​ൽ​കി. കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ്രീ​ല​ങ്ക, ഇ​സ്തം​ബൂ​ൾ, കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു, ന​ജ​ഫ് എ​ന്നീ നാ​ല് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ജെ​റ്റി​ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ധ​നം ല​ഭി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ധ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ർ​ക്കി, യ​മ​ൻ, നേ​പ്പാ​ൾ, ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ വ്യോ​മ​യാ​ന സ്ഥാ​പ​നം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി നാ​ല് പു​തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​ന്ധ​ന വി​ത​ര​ണ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ കെ.​എ.​എ​ഫ്.​സി.​ഒ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​യാ​ട്ട മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഏ​ഴ് ക​രാ​റു​ക​ളും പു​തു​ക്കി.

    ജെ​റ്റ് ഇ​ന്ധ​ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച

    ജെ​റ്റ് ഇ​ന്ധ​ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 10.217 ദ​ശ​ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്ണി​ലെ​ത്തി. കെ.​എ​ൻ.​പി.​സി​യു​ടെ മൊ​ത്തം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 25.2ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 219,500 ട​ൺ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പു​തി​യ ലോ ​സ​ൾ​ഫ​ർ (500 പി.​പി.​എം) സ്‌​പെ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് 13,400 ട​ൺ ജെ​റ്റ് ഇ​ന്ധ​നം വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി​ചെ​യ്തു. മി​ന അ​ബ്ദു​ള്ള റി​ഫൈ​ന​റി​യി​ലെ ശു​ഐ​ബ വാ​ർ​ഫി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ധ​നം ക​യ​റ്റി​യ​യ​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും കെ.​എ.​എ​ഫ്.​സി.​ഒ​യു​ടെ അ​റ്റാ​ദാ​യം 24.5 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. 2023-2024 ലെ 26.024 ​ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 2024-2025ൽ 19.647 ​ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റാ​യാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ടാ​ങ്ക​ർ ക​മ്പ​നി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 32.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്തു. 175 കു​വൈ​ത്ത് ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1,521 എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് മാ​രി​ടൈം ഏ​ജ​ൻ​സി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. 1,346 വി​ദേ​ശ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 4.97 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണി​ത്.

