cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദു​ബൈ ആ​ദ്യ ഉ​​പ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ ശൈ​​ഖ്​ മ​​ക്​​​തൂം ബി​​ൻ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ബി​​ൻ റാ​​ശി​​ദ്​ ആ​​ൽ മ​​ക്​​​തൂ​ം, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഉ​​പ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ ശൈ​​ഖ്​ അ​​ഹ്​​​മ​​ദ്​ ബി​​ൻ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ബി​​ൻ റാ​​ശി​​ദ്​ ആ​​ൽ മ​​ക്​​​തൂ​ം എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ.

കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ശൈ​​ഖ്​ മ​​ക്​​​തൂം ബി​​ൻ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ബി​​ൻ റാ​​ശി​​ദ്​ ആ​​ൽ മ​​ക്​​​തൂ​​മി​​നെ ദു​​ബൈ​​യു​​ടെ ഫ​​സ്റ്റ്​ ഉ​​പ ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​യാ​​യും ശൈ​​ഖ്​ അ​​ഹ്മ​​ദ്​ ബി​​ൻ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ബി​​ൻ റാ​​ശി​​ദ്​ ആ​​ൽ മ​​ക്​​​തൂ​​മി​​നെ ര​ണ്ടാം​ ഉ​​പ ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​യാ​​യും നി​​യ​​മി​​ച്ച്, യു.​​എ.​​ഇ വൈ​​സ്​ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റും ​പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യും ദു​​ബൈ ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​യു​​മാ​​യ ശൈ​​ഖ്​ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ബി​​ൻ റാ​​ശി​​ദ്​ ആ​​ൽ മ​​ക്​​​തൂം ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്​ പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കി​യ​ത്. ശൈ​​ഖ്​ മ​​ക്​​​തൂ​​മും ശൈ​​ഖ്​ അ​​ഹ്​​​മ​​ദും ശൈ​​ഖ്​ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ബി​​ൻ റാ​​ശി​​ദി​​ന്‍റെ മ​​ക്ക​​ളാ​​ണ്. ദു​​ബൈ കി​​രീ​​ടാ​​വ​​കാ​​ശി​​യും എ​​ക്​​​സി​​ക്യൂ​​ട്ടി​​വ്​ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​നു​​മാ​​യ ശൈ​​ഖ്​ ഹം​​ദാ​​ൻ ബി​​ൻ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ബി​​ൻ റാ​​ശി​​ദ്​ ആ​​ൽ മ​​ക്​​​തൂ​​മി​​ന്‍റെ സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​ണ്. Show Full Article

Greetings from Kuwait to the Viceroys of Dubai