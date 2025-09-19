Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ഖുറൈനിൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 6:54 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 6:54 PM IST

    ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ഖുറൈനിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്ലോക്ക് 1ൽ സ്ട്രീറ്റ് 10 ബി.എൽ.ഒ.ക്യു-ക്യു 4 ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ച്
    ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ഖുറൈനിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രമുഖ റീടെയിൽ സ്ഥാപനമായ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ പുതിയ ശാഖ ഖുറൈറിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ഖുറൈൻ ബ്ലോക്ക് 1ൽ സ്ട്രീറ്റ് 10 ബി.എൽ.ഒ.ക്യു-ക്യു 4 ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ച്.

    ശൈഖ് ദാവൂദ് സൽമാൻ അസ്സബാഹ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ.അൻവർ അമീൻ ചേലാട്ട്, ജാസ്സിം മുഹമ്മദ് ഖമീസ് അൽ ശർറഹ്‌ക്ക് നൽകി ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവ്വഹിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ അയ്യൂബ് കച്ചേരി, ജമാൽ മുഹമ്മദ് ഫലാഹ് ഹമദ് അൽ ദൗസാരി, സാദ് മുഹമ്മദ് അൽ ഹാമദ, മുഹമ്മദ് അൽ മുതൈരി, മുഹമ്മദ് സുനീർ (സി.ഇ.ഒ), തെഹ്‌സീർ അലി (ഡി.ആർ.ഒ), മുഹമ്മദ് അസ്ലം (സി.ഒ.ഒ) എന്നിവരും മുതിർന്ന മാനേജ്‍മെന്റ്ടീം അംഗങ്ങളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നിരവധി സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    ആധുനിക രീതിയിൽ വിശാലമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷ്യ-ഭക്ഷ്യേതര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഖുറൈൻ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും വിലക്കിഴിവുകളും ലഭ്യമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsgrand hyperKuwait Newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Grand Hyper starts operations in Khurais
    Similar News
    Next Story
    X