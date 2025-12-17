കുവൈത്തിൽ രണ്ട് പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുമായി ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ റീട്ടെയിൽ മേഖലയിലെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ. റിഗ്ഗയിലും ജലീബിലും ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ പുതിയ ശാഖകളുടെ ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും. ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ 47ാമത് ശാഖ റിഗ്ഗയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ബ്ലോക്ക് -2, സ്ട്രീറ്റ് 21 ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ശാഖ 550 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ളതാണ്. റിഗ്ഗയി മേഖലയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റാണിത്.
പ്രദേശത്തെ സ്വദേശി, പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ഒരുപോലെ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ ഷോപ്പിങ് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ 48ാമത് ശാഖ ജലീബിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സ്ട്രീറ്റ് 90, ബ്ലോക്ക് -1ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ശാഖ 2,200 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിലാണ്. ജലീബ് മേഖലയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഔട്ട്ലെറ്റാണിത്. കൂടുതൽ വിപുലമായ ഉൽപന്ന ശേഖരവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സമഗ്രമായ ഷോപ്പിങ് അനുഭവം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുശാഖകളിലും വൻ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, വിപുലമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദ വിലകൾ, പ്രത്യേക പ്രമോഷൻ ഓഫറുകൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയതായി ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ദൈനംദിന ആവശ്യവസ്തുക്കൾ മുതൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഫാഷൻ ഉൽപന്നങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ ശേഖരം പുതിയ ശാഖകളിൽ ലഭ്യമാകും.
പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സേവനങ്ങളാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ നൽകിവരുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആധുനികവും സൗകര്യപ്രദവുമായ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഷോപ്പിങ് അനുഭവം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
