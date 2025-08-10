Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫഹാഹീലിൽ രണ്ടാമത്തെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 5:51 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 5:51 PM IST

    ഫഹാഹീലിൽ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്‍ലറ്റുമായി ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ; ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    ഫഹാഹീലിൽ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്‍ലറ്റുമായി ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ; ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ ഫഹാഹീലിലെ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്‍ലറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച . വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ ഔട്ട്‍ലറ്റ് തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ അറിയിച്ചു.

    ഫഹാഹീൽ ബ്ലോക്ക് 11 സ്ട്രീറ്റ് 54 ലാണ് പുതിയ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിശാലമായ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യ, ഭക്ഷ്യേതര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാകും. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും വിലക്കിഴിവുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    മികച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്ത് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഔട്ട്‍ലറ്റ്. ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ വിജയകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ച ഫഹാഹീലിലെ പുതിയ ഔട്ട്‍ലറ്റിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയിച്ചു.

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ വെബ്സൈറ്റായ www.grandhyper.com-ൽ ലഭ്യമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:inaugurationgrand hyperopensFahaheel
    News Summary - Grand Hyper opens second outlet in Fahaheel; inauguration on Tuesday
    Similar News
    Next Story
    X