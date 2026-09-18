ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ കുവൈത്തിൽ ‘900 ഫിൽസ്’ ഓഫർ

ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ കുവൈത്തിൽ ‘900 ഫിൽസ്’ ഓഫർtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 900 ഫിൽസ് എന്ന ആകർഷകമായ വിലയിൽ പ്രത്യേക പ്രമോഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ച ഓഫർ സെപ്റ്റംബർ 22 വരെ തുടരും.
ഗ്രോസറി, ഫ്രഷ് പ്രൊഡ്യൂസ്, ഹോം ആൻഡ് കിച്ചൺ, ഫാഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് പേഴ്സണൽ കെയർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്റ്റോറിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഈ ഓഫറിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. കുവൈത്തിലുടനീളമുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ 50 ശാഖകളിലും ഓഫർ ലഭ്യമാണ്.
ഓഫർ പ്രകാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്റ്റോറുകളിൽ പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യത സ്റ്റോക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾക്കുമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സന്ദർശിക്കാം.
‘ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം നൽകുകയാണ് പ്രമോഷന്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 900 ഫിൽസിന് ലഭ്യമാക്കി, കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമായി നിറവേറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’ എന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ വ്യക്തമാക്കി.
കുവൈത്തിലുടനീളം 50 ശാഖകളുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ, ഗ്രോസറി മുതൽ റീട്ടെയിൽ വരെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ സേവനം നൽകുന്ന പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയാണ്. ഗ്രാൻഡ് ഓൺലൈൻ എന്ന ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും നിലവിലുണ്ട്.
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