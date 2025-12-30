Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 9:06 AM IST

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഏ​കോ​പ​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഏ​കോ​പ​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ
    ആ​റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ആ​റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ത്ബി നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​ത്ബി അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ൽ അ​സി​മ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല സാ​ലിം അ​ൽ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റും ആ​ക്ടി​ങ് ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ബ​ദ​ർ സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ജ​ഹ്‌​റ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ബ്ഷി, അ​ഹ​മ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​റാ​ഹ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഏ​കോ​പ​ന​വും സം​യോ​ജ​ന​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സേ​വ​ന, വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ടീം ​വ​ർ​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് അ​ത്ബി അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    News Summary - Governors discuss unity among governorates
