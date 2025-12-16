Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ർ​ക്കാ​ർ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ർ​ക്കാ​ർ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്നു.തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന പു​തി​യ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്ന് നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മോ എ​ന്ന​ത് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാം. ആ​രോ​ഗ്യ ഫി​റ്റ്ന​സ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​മി​ല്ലാ​യ്മ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​യ​മ​ന​ത്തി​നും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സേ​വ​ന​ത്തി​നും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​കും.

    സേ​വ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ നി​ബ​ന്ധ​ന ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി സ​മ​യ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും പു​തി​യ നി​യ​മം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു.

