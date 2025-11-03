Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    3 Nov 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 9:48 AM IST

    സ്വ​ർ​ണ വി​ൽ​പന ഇ​നി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​വ​ഴി മാ​ത്രം

    പ​ണം നേ​രി​ട്ട് കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത് ​ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം
    സ്വ​ർ​ണ വി​ൽ​പന ഇ​നി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​വ​ഴി മാ​ത്രം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​നി പ​ണ​വു​മാ​യി പോ​കേ​ണ്ട. സ്വ​ർ​ണ വി​ൽ​പ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ണ ഇ​ട​പാ​ടു​വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​ക്കി. ആ​ഭ​ര​ണ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വാ​ങ്ങ​ൽ, വി​ൽ​പ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​ക​രം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ണ ഇ​ട​പാ​ടു​വ​ഴി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ അ​ജീ​ൽ തീ​രു​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ണ​കൈ​മാ​റ്റ രീ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ, പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:Digital TransactionssalesKuwaitGold
