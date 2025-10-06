Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Oct 2025 9:29 AM IST
    6 Oct 2025 9:29 AM IST

    ഗ്ലോ​​ബ​​ൽ സു​​മൂദ് ഫ്ലോ​​ട്ടി​​ല്ല; പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​ന് ഇ​ട​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    ഗ്ലോ​​ബ​​ൽ സു​​മൂദ് ഫ്ലോ​​ട്ടി​​ല്ല; പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​ന് ഇ​ട​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഗ്ലോ​​ബ​​ൽ സു​​മു​​ദ് ഫ്ലോ​​ട്ടി​​ല്ല​ ക​പ്പ​ലി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​ന് ഇ​ട​പെ​ട്ട ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, മ​റ്റ് സ​ഹോ​ദ​ര സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യാ​ളു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മോ​ചി​ത​രാ​യ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ അ​ടി​സ്ഥാ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ്ലോ​​ബ​​ൽ സു​​മു​​ദ് ഫ്ലോ​​ട്ടി​​ല്ല​​യി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന കു​​വൈ​​ത്ത് ആ​​ക്ടി​​വി​​സ്റ്റു​​ക​​ളാ​​യ അ​​ബ്ദു​ല്ല അ​​ൽ മു​​താ​​വ, ഖാ​​ലി​​ദ് അ​​ൽ അ​​ബ്ദു​​ൽ ജാ​​ദ​​ർ, ഡോ. ​​മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ജ​​മാ​​ൽ എ​​ന്നി​​വ​​രെ​​യാ​​ണ് ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ക​​സ്റ്റ​​ഡി​​യി​​ലെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. ത​​ങ്ങ​​ളെ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ സേ​​ന ത​​ട്ടി​​ക്കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ​​താ​​യി വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ വീ​​ഡി​​യോ സ​​ന്ദേ​​ശം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്നി​​രു​​ന്നു. ഇ​തി​​ന് പി​​റ​​കെ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ സു​​ര​​ക്ഷ ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​നും മോ​​ചി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും കു​വൈ​ത്ത് വി​​ദേ​​ശ​​കാ​​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ട​പെ​ട്ടു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    News Summary - Global sumud flottila; Kuwait issues warning to those who interfered in the release of citizens
