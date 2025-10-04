Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 1:44 PM IST

    ഗ്ലോബൽ സുമൂദ് ഫ്ലോട്ടില്ല; ഇസ്രായേൽ നടപടിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം

    global sumud flottilla
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​നെ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​വ​രെ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ത​ത്ത്വങ്ങ​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ മു​താ​വ, ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജാ​ദ​ർ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്. ത​ങ്ങ​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​യി ഇ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന വീ​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​റ​കെ ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ഉ​പ​രോ​ധം ത​ക​ർ​ത്ത് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ൽ വ​ഴി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല സ്പെ​യി​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്രതി​രി​ച്ച​ത്. 50 ല​ധി​കം ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​പ്പ​ൽ വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ 44ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ, സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 300ല​ധി​കം പേ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

