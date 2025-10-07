Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 12:53 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 12:53 PM IST

    ഗ്ലോ​​​ബ​​​ൽ സു​​​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​​​ട്ടി​​​ല്ല: മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്റെ മോ​ച​നം ഉ​ട​ൻ

    ഗ്ലോ​​​ബ​​​ൽ സു​​​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​​​ട്ടി​​​ല്ല: മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്റെ മോ​ച​നം ഉ​ട​ൻ
    Listen to this Article

    കു​​വൈ​​ത്ത് സി​​റ്റി: ഗ​​സ്സ​​യി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത ഗ്ലോ​​​ബ​​​ൽ സു​​​മു​​​ദ് ഫ്ലോ​​​ട്ടി​​​ല്ല​ ക​​പ്പ​​ലി​​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്റെ മോ​ച​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ​ജാ​ദ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 57 ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മോ​ചി​പ്പി​ച്ച് ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    കു​​​വൈ​​​ത്ത് ആ​​​ക്ടി​​​വി​​​സ്റ്റു​​​ക​​​ളാ​​​യ അ​​​ബ്ദു​​ല്ല അ​​​ൽ മു​​​താ​​​വ, ഖാ​​​ലി​​​ദ് അ​​​ൽ അ​​​ബ്ദു​​​ൽ ജാ​​​ദ​​​ർ, ഡോ. ​​​മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് ജ​​​മാ​​​ൽ എ​​​ന്നി​​​വ​​​രെ​​​യാ​​​ണ് ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ൽ ക​​​സ്റ്റ​​​ഡി​​​യി​​​ലെ​​​ടു​​​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മോ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൂ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ​​യാ​​ളു​​ടെ മോ​​ച​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി കു​​വൈ​​ത്ത് വി​​ദേ​​ശ​​കാ​​ര്യ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​വ​​രി​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ചാ​ര​ക​യാ​യ സ്വീ​ഡി​ഷ് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് ഗ്രെ​റ്റ ത്യു​ൻ െബ​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​സ്സ സ​ഹാ​യ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 171 പേ​രെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഗ്രീ​സി​ലേ​ക്കും സ്ലൊ​വാ​ക്യ​യി​ലേ​ക്കും നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 28 ഫ്ര​ഞ്ച് പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ 27 ഗ്രീ​ക്കു​കാ​ർ 15 ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ ഒ​മ്പ​ത് സ്വീ​ഡി​ഷ് പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​​െര​യും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നാ​ടു​ക​ട​ത്തി.

    TAGS: Kuwait News gulf news malayalam Global Sumud Flotilla
    News Summary - Global sumud Flotilla: Third Kuwaiti citizen to be released soon
