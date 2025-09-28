Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    28 Sept 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    28 Sept 2025 12:45 PM IST

    ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും

    ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പി​ന്തു​ണ​യും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. കാ​ന​ഡ​യി​ലെ മോ​ൺ​ട്രി​യ​ലി​ൽ ഐ.​സി.​എ.​ഒ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്


    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വ്യോ​മ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ, സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​തം, നി​യ​മ- ഭ​ര​ണ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നു​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ.​ഒ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഇ​റ്റ​ലി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം വ്യോ​മ​യാ​ന രം​ഗ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ഭാ​വി സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ടൂ​റി​സം ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി.

    Kuwait News gulf news malayalam Civil Aviation Cooperation
    Global aviation cooperation will be strengthened
