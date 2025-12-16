Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 1:12 PM IST

    ജി.​കെ.​പി.​എ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ യോ​ഗം

    ജി.​കെ.​പി.​എ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ യോ​ഗം
    ജി.​കെ.​പി.​എ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ജി.​കെ.​പി.​എ) കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ ടീ​മി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത യോ​ഗം അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ്‌ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ‌ ന​ട​ന്നു. എ​ക്‌​സ്-​ഓ​ഫീ​ഷ്യോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജി.​കെ.​പി.​എ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സ്റ്റി​ൻ പി. ​ജോ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ബാ​റ​ക് കാ​മ്പ്ര​ത്ത്‌ സം​ഘ​ട​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ദൗ​ത്യ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ അ​മ്പി​ളി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് ചൊ​റോ​ട്ട്, അ​നി​ൽ ആ​ന​ന്ദ്, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, റ​സി​യ​ത്ത് ബീ​വി, ടെ​സ്സി ബെ​ന്നി, മെ​നീ​ഷ്‌ വാ​സ്, സ​ജി​നി വ​യ​നാ​ട്, മാ​ത്യു ജോ​ൺ, ല​ളി​ത കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഉ​ല്ലാ​സ് ഉ​ദ​യാ​ഭാ​നു, അ​നീ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, സ​ജി​നി ബി​ജു, ജ​ലീ​ൽ കോ​ട്ട​യം, ഗി​രി​ജ ഒാ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, പ്രീ​ത തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ജ്യോ​തി പാ​ർ​വ​തി, സു​ലൈ​ഖ, അ​സ്മ, സ​ബീ​ന കൊ​ല്ലം, മോ​ഹ​ന​ൻ അ​മ്പാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​ടി.​മു​ജീ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

