    Kuwait
    Posted On
    17 Dec 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 12:03 PM IST

    ക​ബ്ദി​ൽ ജി.​കെ.​പി.​എ ശീ​ത​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    ക​ബ്ദി​ൽ ജി.​കെ.​പി.​എ ശീ​ത​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    വ​സ്ത്ര​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ജി.​കെ.​പി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ജി.​കെ.​പി.​എ) കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ബ്ദ്‌ ഫാം ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശീ​ത​കാ​ല​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജി.​കെ.​പി.​എ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ബാ​റ​ക് കാ​മ്പ്ര​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സ്റ്റി​ൻ പി. ​ജോ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, വ​നി​ത വി​ങ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ അ​മ്പി​ളി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, വ​നി​ത വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​സി​യ​ത്ത് ബീ​വി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ-​ഏ​രി​യ ടീ​മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചൂ​രോ​ട്, ജ​ലീ​ൽ കോ​ട്ട​യം, ഗി​രി​ജ ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, ബി​ന്ധു ഹ​വ​ല്ലി, മെ​നീ​ഷ് വാ​സ്, ഫൈ​സ​ൽ കാ​മ്പ്ര​ത്ത്‌, കെ.​ടി.​മു​ജീ​ബ്, അ​സൈ​നാ​ർ, ഉ​ള്ളാ​സ് ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു, മാ​ത്യു വി. ​ജോ​ൺ, സ​ജീ​ന കൊ​ല്ലം, അ​ർ​ഷി​ത ല​ളി​ത കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌, മി​നി അ​ബ്ബാ​സി​യ, ന​സീ​ർ കൊ​ച്ചി, മ​യ്യേ​രി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജി​ബി അ​ബ്ബാ​സി​യ, സ​ജി​നി‌ ബൈ​ജു കൈ​ത്താ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് സ​ന്ന​ദ്ധ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. വി​ത​ര​ണ​സ്ഥ​ല​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫൈ​സ​ൽ ക​ബ്ദ്‌ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. ഗ​ഫൂ​ർ, വ​ന​ജാ രാ​ജ​ൻ, പ്രീ​തി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ്‌ ചെ​യ്തു.

