Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    24 Jan 2026 1:37 PM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 1:37 PM IST

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ദാ​ന ആ​മി​ന,                മ​റി​യ നൗ​സി​ൻ,         അ​ജ്‌​വ നി​യാ​സ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​മെ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ(​ഐ​വ) ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ​വ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സോ​ജാ സാ​ബി​ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​റി​യം ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ഏ​രി​യ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സെ​മി​യ​ത്ത് യൂ​നു​സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ദാ​ന ആ​മി​ന (പ്ര​സി), അ​ജ്‌​വ നി​യാ​സ് (വൈ.​പ്ര​സി), മ​റി​യ നൗ​സി​ൻ (സെ​ക്ര), അ​യി​ൻ മ​റി​യം(​ജോ.​സെ​ക്ര) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷി​ബി​ലി പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും നേ​തൃ​ത്വ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ന​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഈ ​അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ജ്‌​വ ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം ന​ട​ത്തി.

