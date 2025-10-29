Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​ജ്ഞാ​ന​വും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 12:37 PM IST

    വി​ജ്ഞാ​ന​വും വി​നോ​ദ​വും പ​ക​ർ​ന്ന് ഗേ​ൾ​സ് വിങ് ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ജ്ഞാ​ന​വും വി​നോ​ദ​വും പ​ക​ർ​ന്ന് ഗേ​ൾ​സ് വിങ് ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര
    cancel
    camera_alt

    ഐ​വ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വിങ് മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​റി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ്ഞാ​ന​വും വി​നോ​ദ​വും പ​ക​ർ​ന്ന് ഐ​വ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വിങ് ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര. ഒ​രു മു​ഴു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ട​ യാ​ത്ര​യി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചും മ​ന​സ്സിലാ​ക്കി​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊണ്ടു.

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക ബ​സി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ, പ്ലാ​ന​റ്റേറി​യം, ബീ​ച്ച് എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​ള്ളി​യാ​യ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​റി​ലെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം, സം​സ്കാ​രം, ക​ല, എ​ന്നി​വ​യു​ടെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ അ​റി​വു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി. പ്ലാ​ന​റ്റേറി​യം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം കൗ​തു​ക​വും വി​ജ്ഞാ​ന​വും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബീ​ച്ചി​ൽ വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​രി​യ കോഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സാ​ദി​യ നൈ​സാം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്മി​ന അ​ഫ്താ​ബ്, ഗേ​ൾ​സ് വിങ് കേ​ന്ദ്ര ക​ൺ​വീ​ന​ർ വാ​ഹി​ദ ഫൈ​സ​ൽ, യൂനി​റ്റ് കോ​ഓർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഷം​ല, ഷൈ​മ എ​ന്നി​വ​രും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsAdventure Tourergulf news malayalamGirls Wing
    News Summary - Girls Wing Adventure Tour to share knowledge and fun
    Similar News
    Next Story
    X