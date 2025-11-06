Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    6 Nov 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:18 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഗു​ലാം അ​ലി പാ​ടു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഗു​ലാം അ​ലി പാ​ടു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ശ്വ​വി​ഖ്യാ​ത ഗ​സ​ല്‍ ഗാ​യ​ക​ന്‍ ഉ​സ്താ​ദ് ഗു​ലാം അ​ലി കു​വൈ​ത്തി​ൽ പാ​ടു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് മ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്നോ​വ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റിയാ​ണ് (​ഐ.​സി.​എ​സ്)​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ. ഗു​ലാം അ​ലി​ക്കൊ​പ്പം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ൻ ആ​മി​ർ അ​ലി ഖാ​ൻ, ചെ​റു​മ​ക​ൻ നാ​സി​ർ അ​ലി ഖാ​ൻ, യു​വ ഗ​സ​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യ ര​ഞ്ജി​ത് രാ​ജ്‍വാ​ഡ എ​ന്നി​വ​രും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും.ഉ​സ്താ​ദ് ബ​ഡേ ഗു​ലാം അ​ലി​ഖാ​ന്റെ ശി​ഷ്യ​നാ​യ ഉ​സ്താ​ദ് ഗു​ലാം അ​ലി എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ഗ​സ​ൽ ഗാ​യ​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​വും ഉ​ർ​ദു ക​വി​ത​യു​ടെ ഗാ​നാ​ത്മ​ക സ​മ്പ​ന്ന​ത​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഗു​ലാം അ​ലി​യു​ടെ ക​ഴി​വ് ​ഗ​സ​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​ജ​യ്യ​നാ​ക്കി.

    ഉ​സ്താ​ദ് ഗു​ലാം അ​ലി​യു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ശ​ബ്ദം ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, യു.​കെ, യു.​എ​സ്.​എ, കാ​ന​ഡ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ തു​ട​ങ്ങി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള​വ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചു​പ്കെ...​ചു​പ്കെ രാ​ത് ദി​ൻ, ഹം ​തെ​രേ ഷെ​ഹ​ർ മേ ​ആ​യേ ഹെ, ​ഹം തെ​രി ഷെ​ഹ​ർ മേ ​ആ​യി ഹെ, ​ഹാം കോ ​കി​സ്‌​കേ ഘാം ​നെ മാ​രാ എ​ന്നീ ഗു​ലാം അ​ലി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ലാ​പ​ന സൗ​കു​മാ​ര്യ​വും അ​ർ​ഥ ത​ല​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് ജ​ന​കോ​ടി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​വ​യാ​ണ്. പ്ര​ശ​സ്‌​ത ഗ​സ​ൽ ഗാ​യ​ക​ൻ ജ​ഗ​ജീ​ത് സി​ങ്ങി​ന് ഹൃ​ദ​യാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ghulam ali Kuwait singer
    X