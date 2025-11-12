Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    12 Nov 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 10:25 AM IST

    ഗുലാം അലി പാടി; ഗസൽ മഴയിൽ ആസ്വാദകർ...

    ഗുലാം അലി പാടി; ഗസൽ മഴയിൽ ആസ്വാദകർ...
    ഉ​സ്താ​ദ് ഗു​ലാം അ​ലി പാ​ടു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദൈ​വം ക​നി​ഞ്ഞ​രു​ളി​യ മാ​സ്മ​രി​ക ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി ഉ​സ്താ​ദ് ഗു​ലാം അ​ലി പാ​ടി ‘ചു​പ്കെ ചു​പ്കെ രാ​ത് ദി​ന്‍...​ആ​ന്‍സൂ ബ​ഹാ​ന യാ​ദ് ഹെ’. ​വി​ശ്വ​വി​ഖ്യാ​ത ഗ​സ​ല്‍ ഗാ​യ​ക​നെ നേ​രി​ൽ കേ​ൾ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ സം​ഗീ​ത ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ അ​തേ​റ്റു​പാ​ടി. പ​ല പാ​ട്ടു​ക​ൾ പി​റ​കെ വ​ന്നു. ഹം ​തെ​രേ ഷെ​ഹ​ർ മേ ​ആ​യേ ഹെ, ​ഹാം കോ ​കി​സ്‌​കേ ഘാം ​നെ മാ​രാ...​ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​വും ഉ​ർ​ദു ക​വി​ത​യു​ടെ ഗാ​നാ​ത്മ​ക സ​മ്പ​ന്ന​ത​യും ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി വേ​ദി നി​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യ്യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി

    ഗു​ലാം അ​ലി​ക്കൊ​പ്പം

    മ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്നോ​വ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി (ഐ.​സി.​എ​സ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ ഗ​സ​ൽ മ​ഴ​യി​ൽ ത​ണു​പ്പി​ച്ച രാ​ത്രി​യാ​യി. ഗു​ലാം അ​ലി​കൊ​പ്പം മ​ക​ൻ ആ​മി​ർ അ​ലി ഖാ​ൻ, ചെ​റു​മ​ക​ൻ നാ​സി​ർ അ​ലി ഖാ​ൻ, യു​വ ഗ​സ​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യ ര​ഞ്ജി​ത് രാ​ജ്വാ​ഡ എ​ന്നി​വ​രും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി. ആ​ലാ​പ​ന സൗ​കു​മാ​ര്യ​വും അ​ർ​ഥ ത​ല​ങ്ങ​ളും​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​കോ​ടി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ശി​ച്ച ഗ​സ​ലു​ക​ളു​ടെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ന് ഇ​തോ​ടെ വേ​ദി സാ​ക്ഷി​യാ​യി.പ്ര​ശ​സ്‌​ത ഗ​സ​ൽ ഗാ​യ​ക​ൻ ജ​ഗ​ജീ​ത് സിം​ഗി​ന് ഹൃ​ദ​യാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജ​ഗ​ജീ​ത് സിം​ഗി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ഗ​സ​ലു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ട് ​സം​ഗീ​ത പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ട്ട സു​ന്ദ​ര​രാ​ത്രി.

    ഉ​സ്താ​ദ് ഗു​ലാം അ​ലി​യെ നേ​രി​ൽ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഷ​ഹ​ബാ​സ് അ​മ​ൻ, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ എ​റൂ​ത്ത്, ജാ​വേ​ദ് അ​സ്‍ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ളും ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ഉ​സ്താ​ദ് ഗു​ലാം അ​ലി മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

