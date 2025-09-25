Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:55 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ് സീ​സ​ൺ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ; ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​പ്പം സൗ​ജ​ന്യ ക്യാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ് സീ​സ​ൺ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ; ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​പ്പം സൗ​ജ​ന്യ ക്യാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ൺ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 300 ദീ​നാ​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ, അ​മൂ​ല്ല്യ ര​ത്നാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 10 ദീ​നാ​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ ക്യാ​ഷ് വൗ​ച്ച​ർ ല​ഭി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 വ​രെ എ​ല്ലാ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ഈ ​ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ മി​ക്ക​വ​രും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ൺ, അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ എ​ക്സ്ക്ലു​സീ​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​ന, നു​വ, റോ​സെ​ല്ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​പൂ​ർ​വ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ് എ​ഡി​ഷ​ൻ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ മ​റ്റൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത. വി​ല​യേ​റി​യ ര​ത്ന​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ, പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത വ​ജ്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​പൂ​ർ​വ കു​ൻ​സൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് വി​സ്മ​യ​ക​ര​മാ​യ ഇ​വ.

    ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണി​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യം, മ​നോ​ഹാ​രി​ത, സ​മ​കാ​ലി​ക രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി എ​ക്സ്കുളൂ​സീ​വ് ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ണി​ക്യ​ങ്ങ​ൾ, നീ​ല​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ, മ​ര​ത​കം, അ​മേ​ത്തി​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​മൂ​ല്ല്യ ര​ത്ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വ്യാ​ന-​സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ ജെം​സ്റ്റോ​ൺ ജ്വ​ല്ല​റി ശേ​ഖ​രം ഇ​തി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​ണ്. നു​വ-​നാ​ച്ചു​റ​ൽ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജ്വ​ല്ല​റി, സ്വ​ർ​ണ്ണ​കൃ​ത്രി-​ഹാ​ൻ​ഡ്ക്രാ​ഫ്റ്റ​ഡ് ഗോ​ൾ​ഡ് ജ്വ​ല്ല​റി, സോ​ളി​റ്റ​യ​ർ വ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ണി​യാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്രേ​ണി​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​ഴ​യ 916 സ്വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി സീ​റോ ഡി​ഡ​ക്ഷ​ൻ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ മാ​റ്റി വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ട്. സ്പെ​ഷ്യ​ൽ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ആ​ഭ​ര​ണ ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ കി​ഴി​വു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.ഗോ​ൾ​ഡ് റേ​റ്റ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫ​ർ വ​ഴി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 വ​രെ 10 ശ​ത​മാ​നം തു​ക മു​ൻ​കൂ​റാ​യി ന​ൽ​കി നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ്ണ നി​ര​ക്കി​ൽ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ന​ട​ത്താം. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്വ​ർ​ണ്ണ വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നാ​ൽ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴു​ള്ള നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​ങ്ങാ​നും, കു​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യും. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചോ, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യോ ഗോ​ൾ​ഡ് റേ​റ്റ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫ​ർ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jewelleryGulf NewsOffersmalabar gold diamondKuwait News
    News Summary - Get free cash vouchers with festive season offers on jewellery at Malabar Gold
    Similar News
    Next Story
    X