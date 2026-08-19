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    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘ബിസിനസിന് ലൈസൻസ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 2:07 PM IST

    ‘ബിസിനസിന് ലൈസൻസ് നേടൂ... നിയമം പാലിക്കൂ’

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    കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനയും ബോധവത്കരണവും ശക്തമാക്കി
    ‘ബിസിനസിന് ലൈസൻസ് നേടൂ... നിയമം പാലിക്കൂ’
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി:‘ബിസിനസിന് ലൈസൻസ് നേടൂ... നിയമം പാലിക്കൂ’ എന്ന സന്ദേശവുമായി കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനയും ബോധവത്കരണവും ശക്തമാക്കി. വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകളുടെ ഉറപ്പും പരിശോധനയിൽ വിലയിരുത്തും.ലൈസൻസിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമതിയില്ലാതെ നടത്തരുതെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ ആദ്യം മുന്നറിയിപ്പും നോട്ടീസും നൽകും. ലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ് തുടങ്ങും മുമ്പ് ആവശ്യമായ ലൈസൻസും അനുമതികളും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർദേശിച്ചു.

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    TAGS:licensebusinesses
    News Summary - ‘Get a Business License… Follow the Law’
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