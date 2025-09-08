Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:59 PM IST

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ജി.​സി.​എ​ക്സ് കേ​ബി​ൾ മു​റി​ഞ്ഞു; കു​വൈ​ത്തി​നെ ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല

    ആ​ഗോ​ള സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടു​ക​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ജി.​സി.​എ​ക്സ് കേ​ബി​ൾ മു​റി​ഞ്ഞു; കു​വൈ​ത്തി​നെ ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ജി.​സി.​എ​ക്സ് (ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ) കേ​ബി​ളു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് മു​റി​ഞ്ഞ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഇ​ത് 30 ജി​ഗാ​ബൈ​റ്റ് സം​യോ​ജി​ത ശേ​ഷി​യു​ള്ള മൂ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടു​ക​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (സി​ട്ര) അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ ഒ​രു ആ​ഘാ​ത​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സേ​വ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി സി​ട്ര വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​താ​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടു മ​ണി​യോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം ബ​ദ​ൽ കേ​ബി​ളി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യും സി​ട്ര കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Gulf NewsRed SeaKuwait Newscable
    News Summary - GCX cable in the Red Sea breaks; Kuwait not affected
