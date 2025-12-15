Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ജി.​സി.​സി വ​നി​താ ട്വ​ന്റി 20; കു​വൈ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടാം ജ​യം

    ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ വി​ജ​യി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടാം ജ​യം. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ ഏ​ഴു വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല ജ​യം.

    ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ നി​ശ്ചി​ത ഓ​വ​റി​ൽ മൂ​ന്നു​വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 108 റ​ൺ​സ് കു​റി​ച്ചു. ചേ​സ് ചെ​യ്ത കു​വൈ​ത്ത് അ​തേ​നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച് 12.5 ഓ​വ​റി​ൽ വി​ജ​യ റ​ൺ തൊ​ട്ടു. 29 പ​ന്തി​ൽ നാ​ല് ഫോ​ർ സ​ഹി​തം 36 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ദീ​പി​ക ര​സം​ഗി​ക​യാ​ണ് ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ.

    ത​രം​ഗ ഗ​ജ​നാ​യ​കെ 24 ഉം ​പൂ​ർ​വ​ജ ജ​ഗ​ദീ​ഷ 22 ഉം ​റ​ൺ നേ​ടി. ഓ​പ​ണി​ങ് കൂ​ട്ടു​​കെ​ട്ടി​ൽ 89 റ​ൺ​സ് ചേ​ർ​ത്ത സീ​ഫ ജീ​ലാ​നി (29 പ​ന്തി​ൽ 48), അം​ന താ​രി​ഖ് (37 പ​ന്തി​ൽ 29) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​നെ ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മ​ല​യാ​ളി താ​രം പ്രി​യ​ത മു​ര​ളി മൂ​ന്ന് ഓ​വ​റി​ൽ 10 റ​ൺ​സ് മാ​ത്രം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത് ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് 68 റ​ൺ​സി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം ജ​യ​ത്തോ​ടെ പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​കു​വൈ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ​യെ നേ​രി​ടും.

