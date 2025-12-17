Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 17 Dec 2025 12:18 PM IST
    date_range 17 Dec 2025 12:18 PM IST

    ജി.​സി.​സി വ​നി​താ ട്വ​ന്റി 20: യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ കാ​ലി​ട​റി കു​വൈ​ത്ത്

    ജി.​സി.​സി വ​നി​താ ട്വ​ന്റി 20: യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ കാ​ലി​ട​റി കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ കാ​ലി​ട​റി കു​വൈ​ത്ത്. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് തോ​ൽ​വി.

    ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത കു​വൈ​ത്തി​ന് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ബൗ​ളി​ങ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. 12.5 ഓ​വ​റി​ൽ 26 റ​ൺ​സി​ന് കു​വൈ​ത്ത് പു​റ​ത്താ​യി. സീ​ഫ ജി​ലാ​നി​യും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അം​ന താ​രി​ഖും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ യു.​എ.​ഇ 3.5 ഓ​വ​റി​ൽ ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ അ​നാ​യാ​സം വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി. എ​ട്ട് പ​ന്തി​ൽ 13 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഇ​ഷ ഓ​സ ഇ​ന്നി​ങ്സി​നെ ന​യി​ച്ചു. തീ​ർ​ത്ഥ സ​തീ​ഷ് പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു.

    TAGS:Cricket NewsUAEKuwait NewsWomen's Twenty20
    News Summary - GCC Women's Twenty20: Kuwait to face UAE in Qatar
