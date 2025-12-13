ജി.സി.സി വനിതാ ട്വന്റി 20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്; കുവൈത്തിന് ജയത്തോടെ തുടക്കംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒമാനിൽ തുടക്കമായ ജി.സി.സി വനിത ട്വന്റി 20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്തിന് ജയത്തോടെ തുടക്കം. മസ്കത്തിലെ ആമിറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ആദ്യ മൽസരത്തിൽ കുവൈത്ത് 68 റൺസിന് ഖത്തറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത കുവൈത്ത് അഞ്ചുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 160 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഖത്തർ 16.2 ഓവറിൽ 92 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.
കുവൈത്ത് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും മലയാളിയും ഓൾറൗണ്ടറുമായ പ്രിയദ മുരളി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയ പ്രിയദ 22 പന്തുകളിൽ നിന്ന് മൂന്നു ഫോറുകൾ സഹിതം 21 റൺസും രണ്ട് ഓവർ ബൗൾചെയ്ത് ഒരു വിക്കറ്റും നേടി.
ശനിയാഴ്ച രണ്ടാം മൽസരത്തിൽ കുവൈത്ത് ബഹ്റൈനെ നേരിടും. തിങ്കളാഴ്ച യു.എ.ഇയുമായും ചൊവ്വാഴ്ച ഒമാനുമായും വ്യാഴാഴ്ച സൗദിയുമായും കുവൈത്ത് ഏറ്റുമുട്ടും. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ.
