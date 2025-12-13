Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    13 Dec 2025 8:30 AM IST
    13 Dec 2025 8:30 AM IST

    ജി.​സി.​സി വ​നി​താ ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം

    ജി.​സി.​സി വ​നി​താ ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം
    ജി.​സി.​സി വ​നി​താ ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ജ​യം നേ​ടി​യ കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​ത്ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് 68 റ​ൺ​സി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ആ​ദ്യം ബാ​റ്റു ചെ​യ്ത കു​വൈ​ത്ത് അ​ഞ്ചു​വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 160 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഖ​ത്ത​ർ 16.2 ഓ​വ​റി​ൽ 92 റ​ൺ​സി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി.

    കു​വൈ​ത്ത് ടീം ​വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നും മ​ല​യാ​ളി​യും ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റു​മാ​യ പ്രി​യ​ദ മു​ര​ളി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു.

    ഓ​പ്പ​ണ​റാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി ടീ​മി​ന് മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ പ്രി​യ​ദ 22 പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്നു ഫോ​റു​ക​ൾ സ​ഹി​തം 21 റ​ൺ​സും ര​ണ്ട് ഓ​വ​ർ ബൗ​ൾ​ചെ​യ്ത് ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റും നേ​ടി.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ര​ണ്ടാം മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ബ​ഹ്റൈ​നെ നേ​രി​ടും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നു​മാ​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സൗ​ദി​യു​മാ​യും കു​വൈ​ത്ത് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    News Summary - GCC Women's Twenty20 Championship; Kuwait starts with victory
