    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 9:40 AM IST

    ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് തോ​ൽ​വി

    കു​വൈ​ത്തി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ചാം​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് വീ​ണ്ടും തോ​ൽ​വി. നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​മാ​നോ​ട് ഒ​മ്പ​തു വി​ക്ക​റ്റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത കു​വൈ​ത്ത് 20 ഓ​വ​റി​ൽ ഒ​മ്പ​തു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 85 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. സീ​ഫ ജി​ലാ​നി 19 പ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് ബൗ​ണ്ട​റി​ക​ളോ​ടെ 22 റ​ൺ​സ് നേ​ടി ടോ​പ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​മാ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പ്രി​യ​ങ്ക മെ​ൻ​ഡോ​ങ്ക കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്നിം​ഗ്‌​സി​നെ പാ​ളം തെ​റ്റി​ച്ചു. 18 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി നാ​ലു വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി​യ പ്രി​യ​ങ്ക മ​ത്സ​രം ഒ​മാ​ന്റെ പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ 12.4 ഓ​വ​റി​ൽ ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്നു. ജ​യ​ധ​ന്യ ഗു​ണ​ശേ​ഖ​ർ 41 പ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കാ​തെ 41 റ​ൺ​സ് നേ​ടി ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്നിം​ഗ്‌​സി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ട്ടു.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും ബ​ഹ്റൈ​നെ​യും ത​റ​പ​റ്റി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​മാ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം.

