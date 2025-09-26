Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫ​ല​സ്തീ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 1:37 PM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് സ്വാ​ഗ​തം; സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ജി.​സി.​സി-​ബ്രി​ട്ട​ൻ സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ ത​ട​സ്സപ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ യോ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് സ്വാ​ഗ​തം; സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ജി.​സി.​സി-​ബ്രി​ട്ട​ൻ സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം
    cancel
    camera_alt

    ജി.​സി.​സി-​ബ്രി​ട്ട​ൻ സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചും ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ജി.​സി.​സി-​ബ്രി​ട്ട​ൻ സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം. 80ാമ​ത് യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ​യും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, കോ​മ​ൻ​വെ​ൽ​ത്ത്, വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി യെ​വെ​റ്റ് കൂ​പ്പ​റും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും ന​യി​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​സ്ഥി​ര​ത​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തു​ക്കി. ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​രെ ന​ട​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും പ്ര​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ ത​ട​സ്സപ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ യോ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗം വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ത​ടസ്സപ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ യോ​ഗം അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രു​ടെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ​​നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ്രി​ട്ട​ന്റെ​യും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യു​ടെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും ശ​ത്രു​ത അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജി.​സി.​സി-​യു.​എ​സ് സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​വും ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജി.​സി.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ് സം​ഘ​ത്തെ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി ന​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineKuwait NewsGCC-UKgulf news malayalam
    News Summary - GCC-UK Joint Ministerial Meeting Welcomes Palestine Recognition; Calls for Security and Stability
    Similar News
    Next Story
    X