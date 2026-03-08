മാധ്യമ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ജി.സി.സിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മാധ്യമ ചർച്ചകളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാർ ചർച്ച നടത്തി. അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മാധ്യമ ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങളെയും കിംവദന്തികളെയും ചെറുക്കൽ, സംയുക്ത ഗൾഫ് നിലപാട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ വാർത്ത ഏജൻസികളുടെ പങ്ക് സജീവമാക്കൽ, ഔദ്യോഗിക മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാധ്യമ സന്ദേശങ്ങൾ ഏകീകരിക്കൽ എന്നിവ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ, റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവക്ക് മാധ്യമ ഉള്ളടക്കം കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കൽ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം, അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഗൾഫ് മാധ്യമ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവക്കുള്ള വഴികളും, പ്രധാന മാധ്യമ സന്ദേശങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നതും യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു.
വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടന്ന യോഗത്തിൽ കുവൈത്ത് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. നാസർ മുഹൈസെൻ നയിച്ചു. ജി.സി.സി ജോയന്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശൈഖ് മുബാറക് ഫഹദ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹിന്റെ പങ്കാളിത്തവും യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായി.
